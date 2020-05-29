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Aktüel

Konya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

5 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:08:29 -
Konya'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi, otomobilde ölü bulundu.

Büyükoba Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halindeki 32 AR 826 plakalı otomobili fark eden çevredekiler, durumu Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Otomobili kontrol eden ekipler, araçta bir kişinin hareketsiz yattığını belirledi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemenin ardından yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin Şahin Topuz (35) olduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Topuz'un cesedi, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopside, Topuz'un vücudundan mermi çekirdekleri çıktığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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