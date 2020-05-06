Konya'da bir apartman korona nedeniyle karantinaya alındı
Konya'da 6 bloklu sitedeki bir apartman, bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi, Şehit Bilal İpek Sokakta bulunan 6 bloklu sitedeki bir apartmanda yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla apartman karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bina kapısında iki bekçi görevlendirildi.