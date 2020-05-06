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Konya'da bir apartman korona nedeniyle karantinaya alındı

Konya'da 6 bloklu sitedeki bir apartman, bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alınarak, giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 07:08:00 - 2020-05-06 07:10:23
Konya'da bir apartman korona nedeniyle karantinaya alındı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi, Şehit Bilal İpek Sokakta bulunan 6 bloklu sitedeki bir apartmanda yaşayan bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla apartman karantinaya alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla apartmana giriş ve çıkışlar yasaklanırken, bina kapısında iki bekçi görevlendirildi.

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