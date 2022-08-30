  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da başıboş köpek dehşeti... Tam 40 dikiş atıldı
Aktüel

Konya'da başıboş köpek dehşeti... Tam 40 dikiş atıldı

Konya'da başıboş köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğa tam 40 dikiş atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 21:38:00 -
Konya'da başıboş köpek dehşeti... Tam 40 dikiş atıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk boğazından ve başından yaralandı.

Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'ndeki evlerinin önünde Çınar S'ye köpeğin saldırdığını gören vatandaşlar, hayvanı uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.

Yaralı çocuk, olay yerine gelen ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğa 40 dikiş atıldı, tedbir amaçlı kuduz aşısı yapıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23