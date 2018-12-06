Konya’da başarının sırrı birlik ve beraberlikte

Şehir istişareleri kapsamında Konya merkezin yanı sıra 31 ilçede de esnafları, pazar yerlerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yerel yönetim ve belediyeciliğin bir gönül işi olduğunu söyledi.

Geleceğe yatırım yapılıyor

“AK Parti’nin yerel yönetimlere bakışı hizmet yarışıdır, gönüllere girmektir, şehrin emini olmaktır’’ diyen Başkan Altay, ’’Bu vizyonun temeli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına dayanır. AK Parti Belediyeciliği sadece günü kurtarmak değil, şehirlerin ve insanların geleceğine yatırım yapmaktır. AK Parti Belediyeciliği sadece fiziki yatırım değil, gönüllere girebilmektir. Laf üretmek değil, ortaya vizyon koyabilmektir. Halka hizmetkâr olmak ve Hakk’ın rızasını alabilmektir. Konya’da yaşamak ile Konya’yı yaşamak arasındaki farkı hisseden hemşehrilerimizin duaları bizim en büyük desteğimizdir” ifadelerini kullandı.

Doğru ve Hakk bildiğimiz yoldan hiç ayrılmadık

Yerel yönetimlerin bir bayrak yarışı olduğunu, her gelen belediye başkanının bir önceki belediye başkanından aldığı bayrağı daha yukarıya taşımak için gayret ettiğini söyleyen Altay şu mesajları verdi:

-Konya’ya 10 yıl hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak bizim için belediye başkanlığı, hizmetkâr olduğumuz bu toprağın insanının yüzündeki tebessümü artırma vesilesidir. Doğup büyüdüğümüz ve havasını teneffüs ettiğimiz bu şehre hizmet de şükür vesilesidir.

Yine el ele vereceğiz

-Gayesi hizmet olanın yardımcısı Allah’tır. 31 ilçemizi hep birlikte gezdik. Kimsesizin kimsesi olduk, çaresizin çaresi olduk. Doğru ve Hakk’tan bildiğimiz yoldan hiç ayrılmadık. Yetimin hakkını koruduk, güçsüze umut olduk. Aynı duaya âmin dedik, aynı duyguları paylaştık. Tüm bunları imar ederken odak noktamız her zaman hemşerilerimiz oldu. Allah’ın izniyle yine el ele vereceğiz, gönül gönüle vereceğiz ve Konya’mız için gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğiz. Biz hizmeti ibadet kabul eden bir ecdadın torunlarıyız, Allah yolumuzdan ayırmasın.

Bilim Merkezi Türkiye’ye model oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Konya’ya kazandırdığı Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, bilim meraklılarının akınına uğruyor. Konya’nın bilim şehri olma vasfına önemli katkı sağlayan Bilim Merkezi, şehrin sembollerinden biri haline geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi Konya’nın her alanda değerini yükselten projelerden biri. Kurulduğu günden bu yana önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan ve adeta ziyaretçi akınına uğrayan Konya Bilim Merkezi, açıldığı günden bu yana 1 milyonun üzerinde bilim meraklısını ağırladı.

1 milyon bilim meraklısını ağırladı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’de açılan TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nin hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana bilim çevrelerinin, çocukların ve şehrin hizmetinde olduğuna vurgu yaparak, “Bilim Merkezimiz, 2014’ten bu yana 1 milyonun üzerinde bilim meraklısına ev sahipliği yaptı. Bilim merkezimiz, Konya’nın bilim şehri olma vasfına çok önemli katkı yapıyor. Bizlerin de bilime ve insan yetiştirmeye olan bu gayreti devam edecek” dedi.

Bilimsel sergilerin ve etkinliklerin yanında planetaryumu, gözlem kulesi, kütüphanesi, toplantı salonları bulunan Bilim Merkezi, Konya’nın sembollerinden biri haline geldi.

Trafik rahatladı yakıt tasarrufu sağlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi, yerli imkânlarla yapılan Türkiye’nin ilk ve tek kontrol merkezi yazılımı olan Trafik Kontrol Merkezi üzerinden şehir trafiğini kontrol ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkeze bağlı çalışan Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi ile kavşaklarda günlük ortalama bekleme sürelerinin ortalama yüzde 18 azaltıldığını, yılda ortalama 1 milyon litre yakıt tasarrufu sağlandığını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir trafik akışını en rahat sağlayacak şekilde teknolojiyi yakından takip ederek örnek sistemlerle çözümler üretiyor.

Başkan Altay, şehir merkezindeki trafiğin kontrolünü sağlamak, trafikteki bekleme sürelerini düşürmek, yakıt tasarrufuna katkı yapmak ve karbon emisyonunu en aza indirmek amacıyla yerli imkânlarla ortaya çıkarılan Türkiye’nin ilk ve tek kontrol merkezi yazılımı olan Trafik Kontrol Merkezi (TKM) üzerinden hizmet verdiklerini söyledi.

Bekleme süresi azaldı

Başkan Altay, Konya merkezde şu anda 77 kavşağın dahil olduğu Trafik Kontrol Merkezi’ne bağlı çalışan Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi’nin (Akıllı Kavşak) yeşil ışık süresini kavşaktan geçen araç yoğunluğuna göre belirleyerek ortalama bekleme süresini azalttığını dile getirdi.