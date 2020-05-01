Konya'da baraja balık bırakırken yakalanmıştı... Suç dosyası kabarık çıktı

Konya’da 27 Nisan'da ilginç bir gelişme yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü 155 İhbar Hattı’na gelen bir ihbarda, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan, Altınapa Barajı'na bir kişinin balık bıraktığı belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar edilen göle yasa dışı olarak japon balığı bıraktığı öne sürülen Amerikalı Chesterr J.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen Amerikalı, kötü bir niyetinin olmadığını ve bakamadığı için balıkları göle bıraktığını söyledi. Esrarengiz Amerikalı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Uzun zamandır Konya’da bir otelde kaldığı belirlenen 59 yaşındaki Amerikalı Chester Juall’i, bindiği taksi şoförünün şüphenenerek polise bildirdiği ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre Konya şehir mermezinden bir taksiye binerek balık tutacağını ifade edip Altınapa Baraj Göleti’ne gitti. Juall, gölete geldiğinde taksiden inerek çantasında bulunan renkli balıkları gölete bıraktı.Bu durumdan şüphelenen taksici, Amerikalı’yı cep telefonu ile görüntüleyerek polisi aradığı anlaşıldı.

Suç dosyasında bomba yapımı, cinsel saldırı ve hakaret var

Gözaltına alındıktan sonra polis Amerikalı hakkında yaptığı kısa süreli araştırmada 59 yaşındaki Chesterr Juall’in, 2015 yılından bu yana Türkiye’de olduğu belirlendi.

İlginç bir kişiliğe sahip olduğu belirtilen Juall’in bu dönem içinde, İstanbul’da kaldığı bir otelde bomba yapımında kullanılan malzemelerle yakalandığı ve yine aynı otelde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu, çıkarıldığı mahkemece 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Hakkında yurtdışına çıkma yasağının bulunduğu tespit edilen Juall, geçen mart ayında da Konya’da kaldığı otelde Türk çalışanlara hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.

Gölde yakalanan Japon balıkları inceleniyor

İlk gözaltının ardından savcılığın isteği ile ikinci kez gözaltına amınan Amerikalı Juall’e baraj gölüne izinsiz balıklandırma yapmaktan işlem yapıldığı ve 10 bin lira idari para cezası uygulandığı belirlendi.

Konya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkililerinin, Amerikalı Juall tarafından bırakılan balıkların, biyolojik ve bakteriyel içerikler taşıyıp taşımadığının belirlenmesi için incelemeleri sürüyor.

İfadesi ortaya çıktı

ABD uyruklu olan ve daha önce New Jersey’de yaşadığını belirlenen Chesterr Juall'in ifadesi ortaya çıktı.

Juall’in ifadesinde Amerika’da yaşadığı dönemde sosyal medya hesabı üzerinden Müslümanlara yapılan saldırılara karşı paylaşımlarda bulunduğu için toplumdan dışlandığı için ülkesini terk ettiğini söylediği öğrenildi.

Yine Juall’in ifadesinde, Konya’ya 6-7 yıl önce geldiğini, Türkiye dışına hiç çıkmadığını, Konya’ya yerleşmek istediğini, Amerika’da yaşarken elektronik mühendisi olduğunu, geçinecek kadar parasının bulunduğunu belirttiği söylendiği ifade edildi.

"Amacım balıkları özgürlüklerine kavuşturmaktı"

Amerikalı Juall’in, savcının balıkları neden gölete bıraktığına ilişkin soruya da balıkların bilinen Japon balığı olduğunu ve kaldığı otele yakın bir petshoptan balıkları aldığını belirterek, "Bu balıkları,özgürlüklerine kavuşturmak ve doğaya salmak için aldım.Altınapa Barajı’na bir taksi aracılığıyla gittim. Balıkları barajın suyun bıraktım. Baraja balık dışında başka bir şey bırakmadım. Doğaya zarar vermek amacıyla hareket etmedim” şeklinde ifadelerde bulunduğu öğrenildi.

"Oteldeki odama kamerayı savunma amaçlı kurdum"

Amerikalı Juall’in savcılıkta, bir otelin kat görevlisine cinsel saldırısında bulunduğu iddiasını reddettiği, kaldığı oteldeki temizlikçilerin aleyhine yapacakları herhangi bir suçlamaya karşı, odasına kamera sistemi kurdurduğunu, sisteme hafıza kartı yerleştirmediği için kayıt yapamadığını belirtti.

Türkiye’ye ilk giriş yaptığı zaman bavullarındaki malzemelere ilişkin herhangi bir işlem görmediğini de açıkladığı kayıtlara geçti.

Süperhaber