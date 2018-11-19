THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis

2 sene önce boş arazide cesedi bulunan kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan katil zanlısı arkadaşına, 18 sene hapis cezası verildi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:27
Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Gökhan Yardım ile taraf avukatları katıldı. Gökhan Yardım, mahkemedeki ifadesinde, olayda "yağma" suçu işlediği iddialarını reddetti. Bugüne kadar eline silah almadığını ileri süren Yardım, "Yasin Kozan, bana silah çekip 'seni öldürüceğim' dedi. Size böyle söyleyen birine ister istemez karşılık verirsiniz. Boğuşma esnasında silah elime geçti. Silah bir anda ateş aldı. İlk kez orada silahın ateş aldıktan sonra bir insana nasıl zarar verebileceğini gördüm. Pişmanım." dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yardım'a 18 yıl hapis cezası verdi. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Tiftikci Sokağı'ndaki boş arazide 4 Eylül 2016'da cesedi bulunan Yasin Kozan'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilmiş, arkadaşı Gökhan Yardım (29), evinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:27
  1. Konya
  2. konya
  3. polis
  4. hapis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ricardo Quaresma Çin kulübüne yeşil ışık yaktı
    1. Ricardo Quaresma Çin kulübüne yeşil..
    2. Emine Şahin'e uygulanan hukuksuzluk..
    3. Polisten kaçarken balkondan atlayan..
    4. Mike Pence ticaret gerginliğini..
    5. Baıkesir'de FETÖ operasyonu: Astsubay..
    6. Endonezya ve Çin arasında 28 milyar..
    7. Konya'da alkollü sürücüden şok soru!..
    8. Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 18..
    9. Roma dönemine ait kaya mezar bulundu
    10. İngiltere'nin geleceği için önemli 7 gün
    11. Uluslar Ligi gecenin toplu sonuçları
    12. Husilerden ateşkes sinyali
    13. ABD'li bakan açıkladı: Savaşı henüz..
    14. Astrolog Töreli hayatını kaybetti
    15. 2 yıl önce arkadaşını öldürmüştü.....
    16. Van'da taksinin LPG deposunda 23 kilo..
    17. “Kalpaklı bunak” tam bir Mustafa Kemal..
    18. Fenerbahçe'de Carlos Kameni dönüyor
    19. Merkez Bankası açıkladı! Eylülde düştü
    20. Terörist cenazelerini, akmayan suları,..
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Yeni Merkel'den gurbetçilere şok haber! Bir dönem sona eriyor
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'
    Bakan Turhan'dan kesin açıklama! 'Sakın para ödemeyin'

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Doğalgaz kullananlar dikkat! Sakın bunları yapmayın
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!
    Türk Dışişlerinden dev şirkete çok sert uyarı!