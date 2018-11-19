Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 18 yıl hapis

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanık Gökhan Yardım ile taraf avukatları katıldı. Gökhan Yardım, mahkemedeki ifadesinde, olayda "yağma" suçu işlediği iddialarını reddetti. Bugüne kadar eline silah almadığını ileri süren Yardım, "Yasin Kozan, bana silah çekip 'seni öldürüceğim' dedi. Size böyle söyleyen birine ister istemez karşılık verirsiniz. Boğuşma esnasında silah elime geçti. Silah bir anda ateş aldı. İlk kez orada silahın ateş aldıktan sonra bir insana nasıl zarar verebileceğini gördüm. Pişmanım." dedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yardım'a 18 yıl hapis cezası verdi. Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Tiftikci Sokağı'ndaki boş arazide 4 Eylül 2016'da cesedi bulunan Yasin Kozan'ın başından tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edilmiş, arkadaşı Gökhan Yardım (29), evinde gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.