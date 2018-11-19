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Konya'da alkollü sürücüden şok soru! Aracın ne suçu var?

Konya'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Ali Osman Y., kovalamaca sonucu yakalandı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
Konya'da alkollü sürücüden şok soru! Aracın ne suçu var?

Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde kontrol yaptı. Ekipler, şüphe üzerine 55 NJ 728 plakalı minibüsün sürücüsü Ali Osman Y.'ye, 'Dur' ihtarında bulundu. Ali Osman Y., uyarıyı dikkate almayıp, polislerden kaçmaya başladı. Yaklaşık 50 kilometre kaçan sürücü, Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Bakiye Sokak'ta kovalamaca sonucu yakalandı.

ARACIN NE SUÇU VAR?

Ali Osman Y. ve yanındaki arkadaşı Osman Ö. araçtan indirildi. Yapılan testte 1.08 promilalkollü çıkan Ali Osman Y., minibüsünün çekileceğini öğrenince polislere, "Bu aracın normalde bir eksiği var mı ağabey? Suçlu biziz. Aracın ne suçu var? Aracı bağlamayın" dedi. Ali Osman Y.'ye, 'hız ihlali', 'kırmızı ışıkta geçmek', 'alkollü araç kullanmak', 'Dur' ihtarına uymamak' ve 'trafiği tehlikeye düşürmek' suçlarından 5 bin liralık idari para cezası kesildi. Minibüs ise emniyet otoparkına çekildi.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:28
  1. Konya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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