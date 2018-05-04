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Konya'da alkollü sürücü önce bisiklete ardından iş yerine çarptı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halinde olan otomobil, kontrolden çıkarak önce üç tekerlekli bir bisiklete daha sonra bir iş yerine çarptı.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:01
Konya'da alkollü sürücü önce bisiklete ardından iş yerine çarptı

Kaza, Atatürk Caddesi üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alper K. (23) idaresindeki 34 BOU 34 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce yolun sağında park halinde duran üç tekerlekli bir bisiklete, ardından kaldırıma çıkarak alışveriş merkezinin önündeki buzdolabına ve iş yerinin kepengine çarptı. Kazada alışveriş merkezinin yerinden kopan kepengi otomobilin üzerine düşerken, araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan sürücü, Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücü, yapılan müdahalenin ardından hastaneden taburcu edildi.

Sürücünün bir kişiden kaçarken kazanın yaşandığı yönünde polise bilgi verdiği ve 1.11 promil alkollü olduğu tespit edilince de polis tarafından cezai işlem uygulanarak ehliyetine el konulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 11:01
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  3. trafik kazası

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