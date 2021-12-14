Konya’da akrabalar arasında kavga: 4 yaralı

Olay, Bahçelievler Mahallesi Babakovdu mevkii 40155. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda N.A, D.A, H.G. ve V.A. yaralandı.

Baş ve vücutlarına demir sopalarla darbe alarak yaralanan N.A. ve D.A. olay yerine sevk edilen ambulansla, H.G. ve V.A. ise polis ekip otosu ile Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kavgaya karıştığı iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.