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Aktüel

Konya'da akaryakıt istasyonundan gasp şüphelileri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:44:05 -
Konya'da akaryakıt istasyonundan gasp şüphelileri tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, akaryakıt istasyonundan gasp gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara-Konya kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna gelen maskeli ve bıçaklı 3 zanlı, çalışanları tehdit edip üzerlerindeki ve kasadaki parayı alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera sisteminin bulunmadığı öğrenilen akaryakıt istasyonundan kaçan zanlıları sıkı takibe alan ekipler, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.B, R.O. ve E.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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