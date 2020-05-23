Konya'da ABD'li Chesterr Juall için çok sayıda polis harekete geçti! Konya'da bomba paniği

Konya'da merkez Meram ilçesi Mevlana Caddesi'nde yoldan geçen bir genç, telefonla İngilizce konuşan kişinin konteyner, bomba ve patlatma gibi kemiler kullanması üzerine polisi arayıp durumu bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye aralarında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması nedeniyle eşgale uyan şüpheli aynı caddenin sonundaki Alaaddin Bulvarı'nda yakalanıp durduruldu.

İhbar eden genç de şüpheliye tespit etti. Şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde 27 Nisan Pazartesi günü taksiyle Beyşehir Gölü'ne giderken, yol üzerinde bulunan Altınapa Barajı'nı balık bırakan ABD uyruklu Chesterr Juall olduğu ortaya çıktı.

Polis, herhangi bir bulgu ve şüpheli duruma rastlamayınca Juall'ı kaldığı otele gönderdi.

İhbarı yapan genç ise "Sarraflar Yeraltı Çarşısından döndükten sonra ilgili şahsa rastladım. Şüpheli konuşmaları üzerine polisi aramak istedim. Konuşma içeriğinde; bomba, patlatma, nereye bırakılacağı, emniyet güvenliği gibi kelimeler geçiyordu. Polisi arayıp vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Göle izinsiz balık bırakmıştı

Chesterr Juall'a, Altınapa Baraj Gölü'ne izinsiz balık bıraktığı için 10 bin TL para cezası uygulanmış ve bıraktığı japon balıklarının ise yapılan arama çalışmalarında izine rastlanılmamıştı.

Sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakılan Juall'ın, mahkemedeki ifadesinde balıkları petshoptan aldığını, özgürlüklerine kavuşturmak için barj gölüne bıraktığını söylediği öğrenildi.

Cinsel istismar cezası almış

Juall'in, 2015 yılında İstanbul'da kaldığı otelde, kadın görevliye 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan yargılanıp, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı, 14 Temmuz 2016 günü, 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak tahliye edildiği öğrenildi. O tarihte kaldığı otel odasında, çok sayıda bilgisayar ve bomba yapımında kullanılan malzeme bulunduğu bildirildi.