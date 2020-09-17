  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti
Aktüel

Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
2020-09-17 16:05:49 -
Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini silahla öldürüp intihar etti

KONYA (AA) - Konya'da 87 yaşındaki kişi, tartıştığı eşini tabancayla öldürüp aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Altuner (87), Yaylapınar Süleymaniye Mahallesi Süleymaniye Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde eşi Fatma Altuner (66) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin Altuner, tabancayla Fatma Altuner'i öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olaya şahit olan komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sürekli tartıştıkları öğrenilen yaşlı çiftin cenazeleri, incelemenin ardından morga gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'
Gündem

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! 'Dayanmakta güçlük çekiyorum'

Uzman çocuk hekimi olduğunu söyleyen bir doktorun, acilde hasta yakınının kendisi ve sağlık çalışanlarına hakareti sonrası sosyal medyada pa..
Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş
Gündem

Başörtülülere hakaret etmişti, skandal açığa çıktı! İmamoğlu kamuoyuna yalan söylemiş

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'de Temel Haklar Komisyonu, çalışanlara hakaret eden İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı