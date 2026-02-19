Konya’da 800 yıllık tarih! Tac-ül Vezir ayağa kalkıyor

Konya tarihinde önemli bir yere sahip olan şimdiki Kültür Park içerisinde olan Tac-ül Vezir Türbesi ve çevresinde yıkılan medrese ve Hankah yapısı ortaya çıkarılacak. Konya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde ve Konya Müze Müdürlüğü kazı başkanlığında yapılacak “Müze kurtarma kazısı, sondaj ve konservasyon” çalışması kapsamında Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi’nde 456 ada ve 8 parselde yer alan Tac-ül Vezir Türbesi aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırılacak.

TARİHİ MEDRESE 1240'TA İNŞA EDİLDİ

Tac-ül Vezir Seyid ya da Taceddin Ahmed, Anadulu Selçuklu Sultanları I. Alaeddin Keykubad (1220-1237) ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev (1237-1246) dönemlerinde emirlik yapmış ve dönemin diğer vezirleri gibi kendi adına bir külliye inşa ettirmiş. 1239-1240 tarihli medrese, hankâh ve bir mescitten oluşan külliye günümüze ulaşamamış.

TÜRBEDE KİMLER METFUN?

Kültürpark içerisinde; açık avlulu, revaklı ve girişin karşısında ana eyvanlı olan medresenin ana eyvanının sağında bulunan türbe günümüzde ayakta kalan tek parçası olsa da yapılacak kazılarla tarihi yapının yeniden ortaya çıkarılması ve devamında aslına uygun olarak tamamlanması planlanıyor. Günümüze ulaşan türbe yapısında Tac-ül Vezir ve torunları Celaleddin Kasım Bey ile Şeyh Sureti’nin kabirleri bulunuyor.

Türbe taş temeller üzerine, sekiz köşeli yapıda tuğla gövdelidir. Üzeri piramit bir külah ile örtülmüş. Piramit külahın altındaki kubbe kasnağında yarım daire şeklinde, sekizgen nişler bulunuyor.