Konya'da 31 ilçedeki okullarda 1002 okul bahçe görevlisi görevlendirilecek

Konya Valisi İbrahim Akın, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılında 31 ilçede “okul bahçe görevlisi” uygulamasını hayata geçireceklerini ve okullarda 1002 okul bahçe görevlisinin görevlendirileceğini açıkladı. Akın, Konya Valiliğinde düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme basın toplantısında, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda uygulanacak önlemleri anlattı.

Vali Akın, 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına 14 Eylül itibarıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim anlayışı doğrultusunda “Maarifin Kalbinde Oyun” temasıyla başlayacaklarını söyledi.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının ortak çalışmaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının katkılarıyla yürütülen uygulamanın amacını Akın, “okul ve çevrelerinde güvenliğin güçlendirilmesi, öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında karşılaşabilecekleri risklerin azaltılması ve okul bahçelerindeki gözetim kapasitesinin artırılması” olarak açıkladı. 1002 kişilik görevlendirme; okulların risk dereceleri, okul ve çevrelerine ilişkin güvenlik analizleri, öğrenci sayıları, ilçelerdeki okul sayıları ve ilçe nüfusları gibi ölçütlerin değerlendirilmesi sonucu yapılacak.

Emniyet ve jandarma teşkilatları tarafından okul ve çevrelerinde yürütülen denetimler de kararlılıkla sürdürülecek. Akın, “Özellikle okul çevrelerinde faaliyet gösteren internet kafeler, oyun salonları, tütün ürünleri satışı yapan iş yerleri, büfeler, kafeler ile park ve bahçelere yönelik denetimlerimize devam edilecektir” dedi.

Veli görüşmeleri yalnızca randevu sistemiyle yapılacak

Ülke genelinde olduğu gibi Konya'daki okullarda da veli görüşmeleri yalnızca “okul randevu sistemi” üzerinden planlanarak gerçekleştirilecek. Akın, “Öğrenci velisi veya vasisi olmayan kişilerin okullarımıza girişine kesinlikle izin verilmeyecektir” ifadesini kullandı; kuralın il genelindeki tüm okullarda 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı boyunca titizlikle uygulanacağını bildirdi.

31 ilçede 2 bin 240 temizlik görevlisi istihdam edilecek

Vali Akın, çocukların “güvenli okul iklimi” içinde temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim almasını sağlamak için Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü üzerinden, Toplum Yararına Programı kapsamında 31 ilçede 2 bin 240 kişilik temizlik görevlisi istihdam edileceğini duyurdu.