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Konya’da 2. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi başladı

Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezitarafından, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, TÜBİTAK, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Selçuklu Belediyesi desteğiyle 2.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:55
Konya’da 2. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi başladı

Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezitarafından, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü, TÜBİTAK, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Selçuklu Belediyesi desteğiyle 2. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi (EMC’19) düzenlendi.


Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongrede, açılış konuşmasını Kongre Başkanı Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gıyasettin Kaşık gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gıyasettin Kaşık, “Ülkemizde, ilki Manisa’dayapılan Mikoloji kongresini 2’ncisi Uluslarası Mikoloji Kongresi’ni Konya’da gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Mikoloji konusunda bütün bilim insanlarının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunması, bu alanın gelişmesi için önemli bir aşama ,önemli bir konudur. Kongremizde normal bildirilerin dışında bir de bir ‘Mikoloji ve Geleceği’ isimli oturum yapmayı planladık. Üniversitemiz açısından baktığımızda Türkiye’de 1989’da ilk Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulduğu üniversitedir. Ordan bu yana çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle son dönemdeRektörümüz Prof. Dr.Mustafa Şahin’in katkılarıyla önemli derecede alt yapımızı tamamlamış bulunmaktayız. Fen Fakültesi Dekanının da bize sağladığı alan imkanıyla yerleşim açısındanFen Fakültesinin epey bir kısmını kullanıyoruz. Böyle olunca mantarcılıkta Türkiye’de sözü edilen yer olduk. Sözlerimi sonlandırırken özellikle Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin’e, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. AhmetKağan Karabulut’a, Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına, Fen Fakültesi Dekanımıza, TÜBİTAK’a kongremize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Selçuk Üniversitesi Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Türkiye’nin ilklerinden biri olduğunu ifade eden Fen Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, 2. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresi’nin hayırlı olmasını dileyerek başta Rektör Prof.Dr. Mustafa Şahin olmak üzere düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.


Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Selçuk Üniversitesi büyük bir üniversite. Örgün eğitimde öğrenci sayısıyla 2. büyük üniversitedir.Bu üniversitenin Fen Fakültesi de en köklü fakültelerimizden bir tanesidir. Bu fakültemizde de çok kıymetli hocalarımız güzel işler yapıyorlar. Bu kongrede onların düzenlediği uluslararası kongrelerden bir tanesidir. 2. Uluslararası Avrasya Mikoloji Kongresinin başarılı geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.


Açılış programında plaket takdimi gerçekleştirilirken, davetli konuşmacılar oturumunda; Ahmet Asan, Mitko Karadelev, Boris Assyov ve Yusuf Uzun sunumlarını gerçekleştirdi. Kongreye; Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Kongre Başkanı Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gıyasettin Kaşık, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Küçüködük, Ahmet Asan, Mitko Karadelev, Boris Assyov, Yusuf Uzun, akademisyenler katıldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:55
  1. bilim
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