  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Konya’da 2 FETÖ firarisi yakalandı
Yerel

Konya’da 2 FETÖ firarisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-05-10 16:37:16 - 2024-05-10 16:37:16
Konya’da 2 FETÖ firarisi yakalandı

FETÖ'cülerin kafaları tek tek koparılmaya devam ediyor. Konya’da 2 FETÖ firarisi yakalandı.

FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs, Konya TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 farklı operasyonla saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.H. (43) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.’nin (46) saklandığı adresler tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğünce firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ - Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan H.S.H. ve A.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

FETÖ temizliği sonrası oluşan boşluk bu yolla giderilecek! Yargıda usta-çırak dönemi başlıyor
FETÖ temizliği sonrası oluşan boşluk bu yolla giderilecek! Yargıda usta-çırak dönemi başlıyor

Gündem

FETÖ temizliği sonrası oluşan boşluk bu yolla giderilecek! Yargıda usta-çırak dönemi başlıyor


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD istihbaratını deşifre etti SUÇLU! Türk İstihbaratını deşifre etti SUÇSUZ! Batı’nın aparatı FETÖ kozunu oynuyor! AHİM’in alacağı karardan haberiniz var mı?
ABD istihbaratını deşifre etti SUÇLU! Türk İstihbaratını deşifre etti SUÇSUZ! Batı’nın aparatı FETÖ kozunu oynuyor! AHİM’in alacağı karardan haberiniz var mı?

Gündem

ABD istihbaratını deşifre etti SUÇLU! Türk İstihbaratını deşifre etti SUÇSUZ! Batı’nın aparatı FETÖ kozunu oynuyor! AHİM’in alacağı karardan haberiniz var mı?

İzmir emniyetinde FETÖ operasyonu! Mahrem yapılanmaya darbe
İzmir emniyetinde FETÖ operasyonu! Mahrem yapılanmaya darbe

Yerel

İzmir emniyetinde FETÖ operasyonu! Mahrem yapılanmaya darbe

Oğlunun avukatlık bürosunda saklanan FETÖ/PDY üyesi yakalandı
Oğlunun avukatlık bürosunda saklanan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Yerel

Oğlunun avukatlık bürosunda saklanan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23