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Konya'da 2 bina yıkılma tehlikesine nedeniyle boşaltıldı

Konya'da kolonlarında çatlak olduğu belirlenen 2 binanın yıkılma tehlikesine karşı boşaltıldığı öğrenildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 23:53
Konya'da 2 bina yıkılma tehlikesine nedeniyle boşaltıldı

Alınan bilgiye göre Merkez Selçuklu ilçesi Aydınlık Evler Mahallesi Çayüstü sokakta bulunan 5'er katlı 2 binanın kolonlarında çatlak olduğunu gören bina sakinleri, durumu belediye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ve binalarda inceleme yapan ekipler, yıkılma tehlikesi bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine binalarda bulunan 16 dairedeki yaklaşık 150 kişi tahliye edildi. Konya İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD ekipleri ile olay yerine geldiklerini ve incelemeler sonrası yıkılma tehlikesine karşı tahliye kararı alındığını söyledi.

Akın, ayrıntılı inceleme sonrasında binalar ile ilgili kararın verileceğini belirtti.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 23:53
  1. Konya
  2. Aydın
  3. selçuklu

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