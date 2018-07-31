THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Konya'da 12 yaşındaki kıza 7 köpek birden saldırdı

Seydişehir ilçesinde, parkta oynadığı sırada başıboş 7 köpeğin saldırması sonucu yere düşüp, sürüklenen Merve Ekici'nin (12) kolu kırıldı.

31 Temmuz 2018 Salı 15:32
Konya'da 12 yaşındaki kıza 7 köpek birden saldırdı

Çevredekilerin kurtardığı Merve'nin vücudunun çeşitli yerlerinde de köpeklerin ısırması nedeniyle yaralar oluştu. 

Olay, ilçeye bağlı Ulukapı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta oynayan Merve Ekici'ye, sahipsiz 7 köpek saldırdı. Köpeklerden birinin paçasından tutması sonucu yere düşüp, sürüklenen Merve, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Yakınları tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Merve'nin sağ kolunda kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde köpeklerin ısırması nedeniyle yaralar oluştuğu belirlendi.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Merve Ekici, ''Parkta arkadaşlarımla oynuyorduk. Bir anda 7  köpek üzerime saldırdı. Biri paçamdan yakalayarak, beni yere düşürdü ve sürüklemeye başladı. O anda diğerleri de üzerime saldırdı. Etrafta bulunan insanlar gelip, kurtarmasalardı daha büyük yaralanabilirdim. Biz parkta, sokakta korkmadan oynamak istiyoruz'' diye konuştu. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:32
  1. konya
  2. seydişehir

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Makedonya'dan flaş karar! NATO ve AB'ye girmek için isim değiştiriyorlar!
    1. Makedonya'dan flaş karar! NATO ve..
    2. O ülkede basın açık açık yazdı:..
    3. İstanbul üniversiteleri taban puanları..
    4. Konya'da 12 yaşındaki kıza 7 köpek..
    5. Türkiye'yi tehdit eden Amerika'dan bir..
    6. NBA efsanesi açıkladı: Kobe Bryant..
    7. Belçika'da futbol sahasında canlı..
    8. MCBÜ Manisa Savunma Sanayisi Teknoloji..
    9. SGK'dan kritik uyarı: Tarihi fırsatı..
    10. ABD'den 'Nikaragua yönetimine' sert..
    11. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban..
    12. Bursa Uludağ Üniversitesi taban..
    13. BM'den Suudi Arabistan'a çağrı:..
    14. 300 Hristiyan'ı koruyan imama Devlet..
    15. Mesai arkadaşının bıçakladığı polis..
    16. Yaşlı adamı öldüresiye dövdü! Serbest..
    17. MEB 5 bin ücretli öğretmen mülakat..
    18. Kütahya'da otomobil devrildi: 5 kişi..
    19. Mersin'de sıcak dakikalar: 7 yaralı
    20. Muş'ta PKK'ya operasyon
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!