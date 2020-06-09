  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Konyaaltı’nda sınav stresine ‘online’ çözüm

Konyaaltı Belediyesi, YKS ve LGS’ye girecek öğrencilerin sınav stresini azaltmak amacıyla ‘online danışmanlık’ hizmeti başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:48:01 -
Konyaaltı’nda sınav stresine ‘online’ çözüm

Konyaaltı Belediyesi, YKS ve LGS’ye girecek öğrencilerin sınav stresini azaltmak amacıyla ‘online danışmanlık’ hizmeti başlattı.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, geçtiğimiz günlerde Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde, pandemi nedeniyle kurslara gidemeyen öğrenciler için uzaktan eğitimi başlattı. Uygulamanın ilk dersine giren Esen, öğrencilere moral verdi. Başkan Esen’in talimatıyla sınava girecek öğrenciler için yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulamaya göre Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) evlerinde hazırlanan öğrencilere online psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek. Sınav kaygıları hakkında ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti almak isteyen öğrenciler, Konyaaltı Belediyesi’nin web sitesinden randevu alabilecek.



“Gençlerimizin yanındayız”


Öğrencilere uzaktan eğitim ile destek olduklarını söyleyen Esen, şimdi de uzaktan eğitim hizmetinin tamamlayıcısı olarak gördüğü ‘online danışmanlık’ hizmetini başlattıklarını söyledi. Semih Esen, "Belediye Başkanı olarak aydınlık yarınlarımızın teminatı gençlerimize destek olmayı bir görev biliyorum. Zaten stresli olan sınav süreci, koronavirüs döneminde hem öğrenci hem de aileler için çok daha zorlu bir hal aldı. Bu zor süreçte bir dizi hizmetle onların yanlarında olmaya çalıştık. Bu noktada yoğun stres altında olan öğrencilerimize uzman psikologlarımız ile online danışmanlık hizmeti vermek istedik. İnanıyorum ki bu süreci hep birlikte başarılı bir şekilde atlatacağız. Şimdiden tüm öğrenci ve ailelerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı