Konyaaltı’nda hayvancılığa destek protokolü

Konyaaltı’nda hayvancılıkla uğraşan ailelere destek olmak amacıyla devlet tarafından belirlenen 20 bin programlı aşının Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanması noktasında Konyaaltı Tarım İlçe Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ile Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten, Konyaaltı’nın yaylalarında hayvancılıkla uğraşan ailelere destek olmak amacıyla geçtiğimiz aylarda incelemelerde bulundu. Başkan Semih Esen, yapılan inceleme sonrasında Konyaaltı Belediye Meclisi’ne konuyu taşıyarak, göçer hayvancılıkla uğraşan ailelere destek olmak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı ve Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Canan Otruş protokol imzaladı. Protokol kapsamında göçer hayvancılıkla uğraşan ailelerin devlet tarafından programlı 20 bin aşının ücreti Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanacak.

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Saygılı, Başkan Semih Esen’in üreticilere destek sözü verdiğini hatırlatarak, “Ziyaretin ardından alınan Belediye Meclis kararı uyarınca Tarım İlçe Müdürlüğü Veteriner Hekimlerince uygulanacak programlı aşıların ücretlerinin Konyaaltı Belediyesi’nce ödenmesi yönelik protokolü imzaladık. Hayvancılıkla uğraşan ailelerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yapılan protokol ile bir nebze üreticilere destek verdiklerini belirterek, “Bir ülkede üretim olmazsa ekonomiden söz edilemez. Üreticinin üretimden kaçmaması, gençlerin ve kadınların üretime devam edebilmeleri genel tarım politikalarına bağlıdır. Olumsuz tarım politikalarını sonucu zor duruma düşen üreticilere destek olmak, üretimde kalmalarını sağlamak adına görevde olduğumuz süre boyunca tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailelere ve üreticilere destek olacak başka projelerimizi çeşitlendirerek sürdüreceğiz” dedi.