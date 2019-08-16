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Konyaaltı Etüt Merkezi öğrencileri hayalleriyle buluşturdu

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden 1’i tıp fakültesi, 2 öğrenci hukuk fakültesi, 4 öğrenci eğitim fakültesi, 2 öğrenci gastronomi, 13 öğrenci mühendislik, 4 öğrenci mimarlık ve 14 öğrenci de fen edebiyat fakültesine yerleşti.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:32
Konyaaltı Etüt Merkezi öğrencileri hayalleriyle buluşturdu

Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinde üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerden 1’i tıp fakültesi, 2 öğrenci hukuk fakültesi, 4 öğrenci eğitim fakültesi, 2 öğrenci gastronomi, 13 öğrenci mühendislik, 4 öğrenci mimarlık ve 14 öğrenci de fen edebiyat fakültesine yerleşti.


Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nda üstün başarı gösteren Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi öğrencileri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla da hayallerine kavuştu. Şeyma Nur Kaya Tıp Fakültesi, İlknur Öcalan Hukuk Fakültesi, Sümeyye Şensoy Genetik Mühendisliği, Hafize Pehlivan Uzay Mühendisliği, Aykut Öksüz Bilgisayar Mühendisliği Nisa Karaca İnşaat Mühendisliği, Ali Zeyrek Biyosistem Mühendisliğini kazanan öğrenciler oldu. Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezinde eğitim gören 1 öğrenci tıp fakültesi, 2 öğrenci hukuk fakültesi, 4 öğrenci eğitim fakültesi, 2 öğrenci gastronomi, 13 öğrenci mühendislik, 4 öğrenci mimarlık ve 14 öğrenci de fen edebiyat fakültesine yerleşti.


Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde konusunda uzman öğretmenlerin görev aldığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, etüt merkeziyle amaçlarının eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak olduğunu söyledi. Yıl boyunca öğrencileri motive edecek birçok etkinliğin yapıldığı etüt merkezinde elde edilen başarı oranın son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Semih Esen, yeni dönemde bu başarı oranının daha da artacağına inandığını söyledi. Başkan Böcek, bu gün üniversiteli olan öğrencilerin kendisini gururlandırdığını belirterek, başarılarının devamını diledi.


Etüt merkezine kayıtların 17 Ağustos Cumartesi günü son bulacağını bildiren Esen,20-23 Ağustos günleri arasında da ‘kayıt kabul sınavı’ yapacaklarını söyledi. Esen, kursların ise 2 Eylül Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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