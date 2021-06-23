Konya Yurtları ve Yurt Fiyatları yurtlarfiyatlar.com’da

En İyi Konya Yurtları

Konya hem merkezi hem de ilçeleriyle birçok güzelliğe sahip bir yer. Mevlana Müzesi, Selimiye Camisi, Karatay Medresesi, Konya Etnografya Müzesi, Sırçalı Medrese, Nasreddin Hoca Müzesi, Alaeddin Tepesi, Kyoto Japon Parkı, Alaeddin Camisi ve Sultanlar Türbesi gibi görülmeye değer birçok yer vardır. Bunların yanı sıra nadir bir doğa oluşumu olan Meke Krater Gölü, Beyşehir Gölü, Meram Bağları, Obruk Platosu, Tınaztepe Mağarası gibi doğal alanlar da vardır. Çatalhöyük Antik Kenti, Kilistra Antik Kenti gibi birçok yere de ev sahipliği yapar. Konya’nın ova oluşu hem şehir içinde hem de şehirlerarası ulaşımı kolay kılmıştır. Bu nedenle Seydişehir, Beyşehir, Akşehir gibi ilçelerdeki gezilip görülecek yerlere kolaylıkla ulaşılabilir. Ayrıca Konya’dan Eskişehir, Ankara gibi çevre illere, hatta İzmir, İstanbul, Antalya gibi yerlere de ulaşım kolaydır.

Selçuk Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi gibi devlet üniversiteleriyle 2000’li yıllarda açılmış olan KTO Karatay Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi gibi vakıf üniversitelerinin bulunduğu Konya’da 150 bin civarında üniversite öğrencisi de yaşamakta. Konya öğrenci yurtları arasında İdeal Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları, Mevlana Erkek Öğrenci Yurdu ve Türkiye Diyanet Vakfı’na ait TDV Konya Meram Kız Yurdu ve TDV Konya Aydınlık Erkek Yurdu en iyi öğrenci yurtlarından bazılarıdır.

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Konya Yurt Fiyatları Ne Durumda?

2021-2022 eğitim öğretim yılı için Konya yurt fiyatları da belirlenmeye başladı. Konya yurt fiyatlarının yıllık ortalama 5.700 TL ile 16.500 TL arasında değişmesi bekleniyor. Bu sayılara bakıldığında en iyi ve rahat yurtlardaki tek kişilik oda fiyatının aylık 1.650 TL civarında olması beklenirken, en düşük yurt ücretininse 570 TL olacağı düşünülüyor.

Detaylı oda fiyatları hakkında bilgi almak için konya yurt fiyatları için sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Konya Yurtlarında Nasıl Önlemler Alınıyor?

Vaka oranlarındaki düşüş ve aşılamanın artmasıyla gerek üniversiteler gerekse üniversite öğrencileri yüz yüze eğitimin başlaması için gün saymaya başladı. Uzun süredir evlerinde kapalı kalan birçok insan gibi üniversite öğrencileri de hava değişimine ihtiyaç duyuyor. Yaşadığı yerden uzakta üniversite okuyan öğrenciler arkadaş ortamını, okulunu, üniversitenin bulunduğu şehri bile özlemiş durumda.

Konya’ya üniversite okumaya gelen öğrencilere barınma olanağı sağlayan öğrenci yurtları da bu süreçte hazırlıklara başladı. Öğrenci yurtlarının bu yıl en çok başvurduğu önlemler şöyle:

Odalardaki kişi sayısını azaltarak öğrenci başına düşen sosyal alanı artırmak

Yurda giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapmak

Yurdun belirli yerlerinde dezenfektan bulundurmak

Yurdun her yerinde özellikle de yemekhane, çalışma salonu vb. gibi ortak kullanılan alanlar ile kapı kolları, asansör tuşları, su sebilleri gibi en çok temas edilen yerleri sık sık temizlemek

İşlevsel ve iyi bir havalandırma sistemi kurmak

Ortak alanlarda kişi başına düşen alanı artırmak için tadilatlar yapmak

2021-2022 eğitim öğretim yılı Eylül’de başlıyor. Uzun zamandır kapalı kalan öğrenci yurtları da gerekli hazırlıkları yaptı ve öğrencileri beklemeye başladı.

Konya Kız Yurtları

Gelecek yıl için Konya kız yurdu fiyatları yıllık ortalama 5.700 TL ile 16.500 TL arasındadır. Konya’da 19. Şube İdeal Kız Öğrenci Yurdu ve 16. Şube İdeal Kız Öğrenci Yurdu, TDV Konya Meram Kız Yurdu en iyi kız öğrenci yurtlarından bazılarıdır. Tüm liste için konya kız yurtları sayfasına tıklayın.

Konya Erkek Yurtları

Gelecek yıl için Konya erkek yurdu fiyatları yıllık ortalama 5.700 TL ile 16.500 TL arasındadır. Konya’daki 23. Şube İdeal Erkek Öğrenci Yurdu, TDV Konya Aydınlık Erkek Yurdu, Mevlana Erkek Öğrenci Yurdu en iyi erkek yurtlarından bazılarıdır. Detaylı liste için konya erkek yurtları sayfasını ziyaret edin.

Konya Yurtları için Oda Rezervasyonlarının Doğru Adresi: yurtlarfiyatlar.com

Konya yolu hazırlığına başlayan öğrenciler için kalacak yer telaşı başladı. En iyi yurtları görüp beğendiğiniz odaya ön rezervasyon yaptırarak erken kayıt olanaklarından yararlanmak isteyen öğrenciler yurtlarfiyatlar.com üzerinden ücretsiz ve güvenli bir şekilde kayıt yaptırabilmekte. Türkiye’de ilk kez 2017’de bu hizmeti vermeye başlayan site bu yıl da bu hizmeti ücretsiz olarak sunmayı sürdürecek.