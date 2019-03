Konya yerel seçim sonuçları 2019 Cumhur ittifakı Millet ittifakı oy oranları | Konya ve ilçeleri yerel seçim sonuçları

Konya seçim sonuçları 2019, Konya 2019 yerel seçim sonuçları dakika dakika burada. Konya ilçeleri ve beldelerine ait 31 Mart yerel seçim sonuçları son dakika. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Konya yerel seçim son dakika sonuçları merak ediliyordu. 2019 yerel seçimlerde Konya’de hangi parti kazandı? AK Parti Konya Büyükşehir belediye başkan adayları Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı) ile İYİ Parti’nin adayı Oğuz Şimşek arasında geçmesi beklenen Konya 2019 yerel seçim sonuçlarına göre Konya büyükşehiri kim kazandı? Konya Ereğli yerel seçim sonuçları 2019, Konya ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019, Konya Ereğli belediye başkanlığı seçim sonuçları, Konya Kulu belediye seçim sonuçları 2019, Konya Yunak belediye seçim sonuçları 2019, Konya Cihanbeyli belediye seçim sonuçları 2019, Konya büyükşehir belediye seçim sonuçları son dakika buradan takip edebilirsiniz.

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları ve belediye başkan adayları hakkında ayrıntılı, YSK il yerel seçim sonuçuları, il genel meclis üye 2019 seçim sonuçları, belediye meclis üye 2019 seçim sonuçları, ilçe belediye seçim sonuçları 2019 son dakika canlı yerel seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019'a 12 parti girmekte.

Konya ilçeleri yerel seçim sonuçları 2019 son dakika

2019 Ahırlı yerel seçim sonuçları, Akören yerel seçim sonuçları 2019, Akşehir 2019 yerel seçim sonuçları, Akşehir yerel seçim sonuçları 2019, Akşehir belediye seçim sonuçları, Altınekin yerel seçim sonuçları, 2019 Altınekin yerel seçim sonuçları, Beyşehir belediye seçim sonuçları 2019, Beyşehir yerel seçim sonuçları 2019, 2019 Beyşehir yerel seçim sonuçları, Bozkır yerel seçim sonuçları 2019, Konya Çeltik 2014 yerel seçim sonuçları, Cihanbeyli 2019 yerel seçim sonuçları, 2019 Cihanbeyli yerel seçim sonuçları, Konya Cihanbeyli yerel seçim sonuçları 2019, 2019 Çumra yerel seçim sonuçları, Derbent 2019 yerel seçim sonuçları, Derebucak yerel seçim sonuçları 2019, Doğanhisar 2019 yerel seçim sonuçları, Emirgazi 2019 yerel seçim sonuçları, Konya Ereğli 2019 yerel seçim sonuçları, Güneysınır yerel seçim sonuçları 2019, Hadim yerel seçim sonuçları 2019, Halkapınar 2019 yerel seçim sonuçları, Hüyük yerel seçim sonuçları 2019, Ilgın 2019 yerel seçim sonuçları, Kadınhanı yerel seçim sonuçları 2019, Karapınar 2019 yerel seçim sonuçları, Karatay yerel seçim sonuçları 2019, Konya Karatay yerel seçim sonuçları 2019, Karatay 2019 yerel seçim sonuçları, Karatay belediye seçim sonuçları 2019,

YSK 2019 yerel seçim sonuçlarını Yeniakit.com.tr'de Seçim 2019 sayfasından takip edebilirsiniz. 31 Mart Pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim yasaklarını kaldırmasının hemen ardından yerel seçim Konya ilçeleri seçim sonuçları 2019 an be an buradan takip edebilirsiniz. AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı.

Konya büyükşehir belediye başkan adayları 2019

AK Parti Konya Büyükşehir belediye başkan adayı Uğur İbrahim Altay (Cumhur İttifakı),

İYİ Parti Konya büyükşehir belediye başkan adayı Oğuz Şimşek,

Saadet Partisi Konya Büyükşehir belediye başkan adayı Hasan Hüseyin Uyar,

BTP Konya Büyükşehir belediye başkan adayı Hüseyin Akbal,

Vatan Partisi Konya Büyükşehir belediye başkan adayı Mevlüt Seyranlıoğlu oldu.

Konya AK Parti ilçe belediye başkan adayları

1. AHIRLI: İSA AKGÜL

2. AKÖREN: CUMHUR İTTİFAKI

3. AKŞEHİR: SALİH AKKAYA

4. ALTINEKİN: MUHARREM DERE

5. BEYŞEHİR: ÜZEYİR YAŞAR

6. BOZKIR: SADETTİN SAYGI

7. ÇELTİK: ALİ MEŞE

8. CİHANBEYLİ: MEHMET KALE

9. ÇUMRA: HALİT OFLAZ

10. DERBENT: HÜSEYİN AYTEN

11. DEREBUCAK: AHMET KISA

12. DOĞANHİSAR: CUMHUR İTTİFAKI

13. EMİRGAZİ:CUMHUR İTTİFAKI

14. EREĞLİ: ADEM ERDAL

15. GÜNEYSINIR: AHMET DEMİR

16. HADİM: AHMET HADİMİOĞLU

17. HALKAPINAR:CUMHUR İTTİFAKI

18. HÜYÜK: MEHMET ÇİĞDEM

19. ILGIN: YALÇIN ERTAŞ

20. KADINHANI: MEHMET BADEM

21. KARAPINAR: MEHMET YAKA

22. KARATAY: HASAN KILCA

23. KULU: MURAT ÜNVER

24. MERAM: MUSTAFA KAVUŞ

25. SARAYÖNÜ: NAFİZ SOLAK

26. SELÇUKLU: AHMET PEKYATIRMACI

27. SEYDİŞEHİR: MEHMET TUTAL

28. TAŞKENT: OSMAN ARI

29. TUZLUKÇU: CUMHUR İTTİFAKI

30. YALIHÜYÜK: HASAN KOÇER

31. YUNAK: ABDULLAH EMRE DEMİRHAN

CHP Konya ilçe belediye başkan adayları

Konya Tuzlukçu-Nurettin Akbuğa (Mevcut Başkan)

Konya Seydişehir-Mehmet Katlav

İYİ Parti Konya ilçe belediye başkan adayları

KONYA BOZKIR: KEMAL ESENKAYA

KONYA ÇUMRA: RAFET GÜLŞEN

KONYA DOĞANHİSAR: ABDULLAH KOÇ

KONYA EREĞLİ: YAŞAR YAMAN

KONYA SEYDİŞEHİR: MUAMMER URHAN

KONYA YUNAK: HALİM YILDIRIM

2014 Konya Büyükşehir belediye seçim sonuçları

AK Parti adayı Tahir Akyürek % 64.3

MHP adayı Mehmet Emin Altunel % 18.5

SP adayı Mustafa Özkafa % 7.5

24 Haziran Konya genel seçim sonuçları

AK Parti % 59.66

MHP % 15.73

CHP % 9.42

İYİ Parti % 9.12

HDP % 3.29

SP % 2.38

Konya’da ne kadar seçmen oy kullanacak?

Konya; 1.503.411 seçmen sayısı Türkiye genelinde ile 6. sırada yer alıyor. Konya’da 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerinde 4.751 sandıkta oy kullanmıştı. 1.503.411 seçmenden 865.372’si merkez ilçeler; Selçuklu, Meram ve Karatay’da bulunuyor.

Yine 24 Haziran seçimlerine göre Konya’nın ilçelerinde bulunan seçmen sayısı şöyle olmuştu:

Selçuklu’da 426.683 seçmen, Selçuklu’yu 231.848 seçmenle Meram ve 206.841 seçmenle Karatay takip etmişti.

Ereğli’de 102.705 kayıtlı seçmen yer alırken Ereğli’yi 70.004 seçmenle Akşehir ve 53.130 seçmenle Beyşehir takip etmişti.

Konya’da en az seçmen Yalıhüyük’te yer almıştı. Bu ilçede 1.339 seçmen oy kullanırken, Halkapınar’da 3.279, Derbent’te 3.303, Ahırlı’da ise 3.592 kayıtlı seçmen yer almıştı.

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulası renkleri nasıl olacak?

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.