Konya ulaşımında yeni nesil dezenfeksiyon dönemi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile etkin şekilde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyesinin, KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirdiği Kuru Buharlı Dezenfeksiyon Sistemi, toplu ulaşım araçlarında başarıyla uygulandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında dezenfeksiyon işlemlerinde yeni nesil bir sisteme geçiyor. Korona virüsle mücadelede toplum sağlığını korumak için Türkiye’ye örnek olan çalışmalara imza atan Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım araçlarında deneme aşamasında olduğu Kuru Buharlı Dezenfeksiyon Sistemini hizmete sunmaya hazırlanıyor. KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ahmet Sami Yılmaz tarafından projelendirilen ve Türkiye’de bir ilk olan Kuru Buharlı Dezenfeksiyon Sistemi, Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçlarında kullanılarak olumlu sonuç elde edildi. Sistemin hayata geçmesiyle dezenfekte işlemleri artık el teması yapılmasına gerek kalmadan gerçekleşebilecek. Uygulandığı yüzeye 10 ila 20 mikron arasında kuru buhar gönderen yeni nesil sistem, yüzeyde gün boyunca oluşan mantarların, bakteriyel ve virüssel organizmaların yüzde 100’e yakın bir oranda dezenfekte edilmesini sağlıyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları ve sosyal mesafe denetimleri sürüyor

Toplu ulaşım araçlarının dezenfeksiyonunu da düzenli şekilde sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, daha önce duraklar ile otobüs ve tramvayların içerisine dezenfektan kurumları gerçekleştirmişti. Ayrıca, toplu ulaşımda sosyal mesafe denetimleri de titizlikle sürerken; yoğun hatlara anlık takip ile ilave seferler verilerek sosyal mesafe korunuyor.