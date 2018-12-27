Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,355 liradan işlem gördü27 Aralık 2018 Perşembe 17:05
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,300-1,355 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,300
|1,355
|Düşük vasıflı buğday
|1,258
|1,313
|ARPALAR
|Arpalar
|1,021
|1,071
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|0,872
|1,053
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