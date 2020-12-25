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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,150- 2,161 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-25 15:08:02 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,150- 2,161 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,253 2,253
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,150 2,161
Ekmeklik diğer buğday 2,099 2,099
Düşük vasıflı buğday 2,095 2,204
ARPALAR

Arpalar 1,621 1,660
DİĞER HUBUBATLAR

Mısır 1,566 1,672
BAKLİYATLAR

Fasulye 8,332 8,501
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