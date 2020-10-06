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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,001-2,102 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 15:32:43 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,001-2,102 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,001 2,102
Ekmeklik diğer buğday 1,953 1,964
Düşük vasıflı buğday 1,901 2,044
ARPALAR
Arpalar 1,469 1,480
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,356 1,575
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,658 8,211

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