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Ekonomi Konya Ticaret Borsası
Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,826-1,982 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:43:28 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,826-1,982 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,017 2,056
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,826 1,982
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,909 1,909
Ekmeklik diğer buğday 1,870 2,012
Düşük vasıflı buğday 1,822 1,968
ARPALAR
Arpalar 1,407 1,438
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,302 1,480
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,800 8,008

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