Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,826-1,982 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,826-1,982 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|2,017
|2,056
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,826
|1,982
|Ekmeklik beyaz sert buğday
|1,909
|1,909
|Ekmeklik diğer buğday
|1,870
|2,012
|Düşük vasıflı buğday
|1,822
|1,968
|ARPALAR
|Arpalar
|1,407
|1,438
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,302
|1,480
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,800
|8,008