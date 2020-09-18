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Aktüel Konya Ticaret Borsası
Aktüel

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,875-1,961 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:35:57 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,875-1,961 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 2,045 2,066
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,875 1,961
Ekmeklik beyaz sert buğday 1,891 1,891
Ekmeklik diğer buğday 1,830 1,933
Düşük vasıflı buğday 1,851 1,960
ARPALAR
Arpalar 1,387 1,397
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,471 1,484
BAKLİYATLAR
Fasulye 6,504 8,115

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