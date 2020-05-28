Konya Ticaret Borsası
Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,646 liradan işlem gördü
KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,646 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
EN DÜŞÜK
(LİRA)
EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,739
|1,739
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,646
|1,646
|Ekmeklik diğer buğday
|1,589
|1,668
|Düşük vasıflı buğdaylar
|1,587
|1,686
|ARPALAR
|Arpalar
|1,286
|1,317
|DİĞER HUBUBATLAR
|Mısır
|1,010
|1,371