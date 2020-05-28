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Ekonomi

Konya Ticaret Borsası

Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,646 liradan işlem gördü

Yeniakit Publisher
2020-05-28 15:49:15 -
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,646 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Makarnalık buğday 1,739 1,739
Ekmeklik kırmızı sert buğday 1,646 1,646
Ekmeklik diğer buğday 1,589 1,668
Düşük vasıflı buğdaylar 1,587 1,686
ARPALAR
Arpalar 1,286 1,317
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,010 1,371

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