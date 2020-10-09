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Aktüel Konya termal turizmde de iddialı olmak istiyor
Aktüel

Konya termal turizmde de iddialı olmak istiyor

Hizmete açılan Karatay Termal Tatil Köyü ile inanç turizminden sonra sağlık turizmi için de kente gelen misafirlerin ağırlanması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-09 10:05:38 -
Konya termal turizmde de iddialı olmak istiyor

KONYA (AA) - Konya'da Karatay Belediyesi tarafından yaptırılan termal tatil köyü hizmete açıldı.

İnanç turizminden sonra sağlık turizminde de söz sahibi olmak isteyen Konya'da hizmet vermeye başlayan Karatay Termal Tatil Köyü'nün, bölgeyi şifa dağıtan bir merkez haline getirmesi hedefleniyor.

İsmil Mahallesi'nde 110 bin metrekare alanda, 7 bloktan oluşan 112 villa konseptiyle konforlu bir dinlenme imkanı sunan tatil köyünde, pandemi kurallarına da hassasiyetle uyuluyor.

"Kovid-19 Güvenli Hizmet Belgesi" ile hizmet veren tatil köyünde, şifa bulmak için gelenlerin ateş ölçümleri ve oda temizlikleri titizlikle yapılıyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, termal suyun mineralizasyon bakımından 3 bin 100 seviyesinde olduğunu söyledi.

Kılca, İstanbul Teknik Üniversitesinin analizlerine göre termal suyun şifa kaynağı olduğuna değinerek, romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, ağrılara ve cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğini ifade etti.

Konya'ya yeni bir cazibe merkezi kazandırmanın mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay Termal Tatil Köyü'müzün, bölgenin sağlık turizmine yönelik önemli bir eksikliği gidereceğine inanıyorum. Tesislerimizde bay ve bayanlar için ayrı ayrı havuzlarımız, spor sahaları, oyun parkları, kafeteryası ve market gibi birçok sosyal alanlarıyla adeta bir yaşam merkezi inşa ettik. Konya'mız, sağlık turizminde artık çok daha iddialı. Tüm Türkiye'yi, bütün vatandaşlarımızı şifa bulmak için Konya'ya, Karatay Termal Tatil Köyü'müze bekliyoruz."

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