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Ekonomi Konya Teknik Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Konya Teknik Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 17 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 14:55:00 -
Konya Teknik Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ilanda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İle İlgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarına göre öğretim üyesi alınacak.

Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı ilan metni ile Başvuru Formları, Konya Teknik Üniversitesi (www.ktun.edu.tr) web sayfasının duyurular bölümünde mevcut.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

 

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