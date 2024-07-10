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Kobi Konya Şeker'den "sulama ve patates" avansı
Kobi

Konya Şeker'den "sulama ve patates" avansı

Yeniakit Publisher
2024-07-10 16:08:00 -
Konya Şeker'den "sulama ve patates" avansı

Konya Şeker üretici ortaklarına 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin liralık patates avansı verecek.

Konya Şeker, 2024/2025 kampanya döneminde üretici ortaklarına 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansı ve 23 milyon 505 bin liralık patates avansı vereceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Şeker, 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansını 10 Temmuz'da üretici ortaklarının hesabına yatıracak.

23 milyon 505 bin liralık patates avansının ise 11 Temmuz'da hesaplara geçeceğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, üretici ortaklarının finansal yükünü hafifletmek ve üretim sürecinde daha rahat hareket etmelerini sağlamak amacıyla 272 milyon 292 bin liralık pancar sulama avansını bugün, 23 milyon 505 bin liralık patates avanslarını ise perşembe günü hesaplara yatıracaklarını belirtti.

Konya Şeker'in üreticisini her zaman desteklediğini belirten Erkoyuncu, desteklerin gelecekte de artarak devam edeceğini ifade etti.
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