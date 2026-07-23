Konya Şeker'den büyük yatırım: Yıllık 7 bin 500 ton çikolatalı ürün üretilecek

Konya Şeker Fabrikası’na bağlı Atıştırmalık Ürünler Fabrikası, yeni hat yatırımı ile birlikte Konya ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Fabrika, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında artan talebi artırmaya yönelik yaptığı yatırımla global pazarda da adından sıkça söz ettiriyor. Bu kapsamda, verimliliği düşük ve kapasite kullanım oranı yetersiz kalan hatların değerlendirilerek yerine yüksek talep gören ürünlerin üretimine yönelik yeni yatırımlar hayata geçirildi. Yapılan son yatırımla birlikte Atıştırmalık Ürünler Fabrikası’na kazandırılan yeni üretim hattı, günlük 25 ton çikolatalı ürün üretme kapasitesine sahip. Kısa zaman önce devreye alınan çikolata kabuk hattı, tam kapasiteye yakın üretim planlamasıyla fabrikanın aylık ortalama 2,5 milyon dolar satış hedefine karşılık verecek. 2 milyon euroluk söz konusu yatırım bir yıldan kısa sürede kendini amorti ederek kar etmeye başlayacak. Yeni çikolatalı ürün hattında yıllık yaklaşık 7 bin 500 ton üretim yapılması hedefleniyor. Konya Şeker Atıştırmalık Ürünler Fabrikası, yeni yatırımlarla birlikte Torku markasının güçlü olduğu gofret ve çikolata kategorilerinde adından söz ettirmeye devam edecek.

YENİ GOFRET HATTI YOLDA: YILLIK 6 BİN TON ÜRETİM YAPACAK

Gıda sektöründe büyüme hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdüren Konya Şeker Fabrikası, yeni gofret hattı için önemli bir adım attı. Yaklaşık 1 milyon euro bedelle siparişi verilen yeni gofret hattının 4 ay içerisinde devreye alınması planlanıyor. Yeni yatırımla birlikte ürün portföyünde bulunmayan, daha kalın yapraklı ve bol kremalı özel gofret çeşitlerinin üretimine başlanacak. 6. gofret hattı yatırımı kapsamında günlük yaklaşık 20 ton gofret üretimi gerçekleştirilmesi planlanırken, yıllık üretim kapasitesinin ise 6 bin tona ulaşması bekleniyor.