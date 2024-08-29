Konya Şeker, iddialara belgelerle yanıt verdi

Konya Şeker yetkilileri, kamuoyunda yer alan ve gübrelerinin içeriğine dair ortaya atılan iddialara belgelerle açıklık getirdi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Gübre Bitki Besleme ve Araştırma Laboratuvarı tarafından yapılan analiz raporlarında, iddia edildiği gibi bir durumun söz konusu olmadığı kanıtlandı. Şirket yetkilileri, yapılan analizlerin bağımsız ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü belirterek, 2024 yılı şeker pancarı üretim sezonunda kullanılacak kompoze gübre içeriği için uzmanlardan ve akademik destek alınarak çalışmaların tamamlandığını ifade ettiler. Yetkililer, %10 Amonyum formunda azot, %21.6 suda çözünebilir formda fosfor, %20 suda çözünebilir formda potasyum ve %10 toplam kükürt içeren gübrelerin üretimine karar verildiği bilgisini aktardılar.

GÜBRE NUMUNELERİ TİTİZLİKLE ANALİZ EDİLDİ

Konya Şeker yetkilileri, üretilen gübrelerin her üretim partisi için Ziraat Bölge Müdürlükleri tarafından görevlendirilen mühendisler eşliğinde alınan numunelerin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın "Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğine uygun olarak analiz edilmek üzere Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Laboratuvarı’na teslim edildiğini belirttiler. Yetkililer, yapılan analizlerin sonuçlarına göre üretim sürecinin devam ettirildiği ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı vurgulanırken bazı medya organlarında yayımlanan ve Konya Şeker tarafından üretilen gübrelerin içeriğinde eksiklik olduğu yönündeki haberlerle ilgili olarak da hukuki sürecin başladığı bilgisini aktardılar. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilirken, rapor kaynağının belirsiz olduğu ve konuyla ilgili hukuki sürecin başladığı bilgisi paylaşıldı.

DEPOLAMA KOŞULLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Şubat ve Mart aylarında çiftçilere dağıtılan gübrelerin uygun olmayan depolama koşullarına maruz kalması durumunda, içeriklerinde azalma olabileceği firma yetkilileri tarafından vurgulanırken, bu durumun, gübrelerin suda çözünebilen elementler içermesinden kaynaklandığı ve uzun süreli depolama sürecinde bu elementlerin kaybolabileceği bilimsel verilere dayandırıldı.

“YAKIŞIKSIZ VE AHLAKSIZ İFTİRALARA KARŞI HER TÜRLÜ HUKUKİ YOLA BAŞVURUYORUZ

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu da üreticilerimize tevzi edilen gübrelerin üretim süreçlerinin titizlikle takip edildiğini ve yapılan tüm analizlerde hiçbir sıkıntı olumsuzluk görülmediğini belirterek, “Çiftçimizin ve üreticimizin zihnini bulandırmak için korsan mecralardan koskoca bir kuruma ve üreticinin büyük bir teveccühle yeniden seçtiği yöneticilerine karşı ahlaksızca ve kalleşçe yöntemlerle saldıranlara karşı her türlü hukuki yola başvuruyoruz. Bu yakışıksız ve gerçeği yansıtmayan iddialara kamuoyunun ve üreticilerimizin itibar etmediği aşikardır. Seçimin hemen ardından Konya Şeker ile ilgili ortaya atılan iftiraların ne amaçla yapıldığını anlamak çok da zor değil. Yeniden yeni bir heyecan ve aşkla ayağa kalkmış bir şirketin, yönetimiyle bütünleşmiş binlerce çalışanı ve on binlerce üreticisiyle yeni destanlar yazmasına hiçbir kirli mihrak engel olamaz. Konya Şekerin geçmişte içinden geçtiği sıkıntılı sürecin sebebi olarak gösterilerek tarafımıza iletilen birçok iddia ve dedikoduya bu büyük kurumun itibar ve imajına halel gelmesin diye kulak asmadık, dillendirmedik. Şahsım ve yönetim kurulumuzun bu hassasiyetine rağmen üreticimizin bu kuruma ve yöneticilerine olan güven ve sevgisini hazmedemeyen pespaye kişi ya da kişilerin yıpratma çabası beyhudedir ve bu çaba kendilerini rezil etmekten bir adım öteye gitmez. Çünkü biz helal olmayan, hukuk dışı ve mantığa uymayan hiçbir işin altına imzamızı atmayız. Yine, şahsım ve kurumumuzu karalamak adına üretici ortaklarımıza gönderilen kısa mesajlarla ilgili süreci de yakından takip ediyoruz. Mesajların nereden gönderildiği bilgisine ulaştık. Bu konuyla ilgili de hukuki süreci başlatacağız ve belgelerle kamuoyu ile paylaşacağız. Konya Şeker, Konya’nın öz evladıdır. Şahsi hazımsızlıklar dolayısıyla şehrimizin markasını kimsenin lekelemesine müsaade etmeyiz” şeklinde konuştu.