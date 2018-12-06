Konya on binlerce misafiri ağırlayacak

Hz. Mevlana’nın 745’inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri bu yıl “Selam Vakti” temasıyla düzenlenecek. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli günlere hazırlandığının altını çizerek, “7-17 Aralık tarihlerinde hem yurtiçinden hem yurtdışından on binlerce misafirimizi şehrimizde ağırlıyoruz. Törenler yarın sayın bakanlarımızın da katıldığı programla başlayacak. Mevlana Kültür Merkezi’nde başlayacak etkinlikler 17 Aralık Şeb-i Arus gecesi Büyükşehir Belediyemizin Spor ve Kongre Merkezindeki final programıyla tamamlanacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın da programa katılmasını arzu ediyoruz. Bundan önce bu kadar yoğunluğunun içerisinde zaten Konya’ya gelmeyi ihmal etmedi. Bu sefer de büyük bir buluşma olacağına inancımız tam. Konya yine gelen misafirlerini en iyi şekilde ağırlayacak. Gelecek misafirlerimizin Hz. Mevlana’nın Mesnevisi başta olmak üzere öğütlerinden ders çıkararak hayatlarına yol çizecekleri bir seyahat olmasını sağlamak için çaba sarf edeceğiz” diye konuştu. Programlar kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 3 bin 760 etkinlik düzenlenecek.

Selam vakti

Akyokuş’ta dev Türk Bayrağı dalgalanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akyokuş Tepesi’ne 42 metre yüksekliği olan direğe 120 metrekarelik dev Türk Bayrağı dikildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin her yerinden görülebilecek bir bayrağın Konya’nın büyük bir arzusu olduğunu belirterek, gelen bu anlamlı talebin hayata geçirildiğini söyledi.

Uluslararası yarışmada ödüller yarın verilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın ödülleri Hazreti Mevlana’yı Anma Uluslararası Vuslat Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında yarın düzenlenecek törenle verilecek. İslam sanatları ve kültürünün en önemli başkentlerinden biri olan Konya’da hayata geçirilen yarışmaya Türkiye’nin yanı sıra çok sayıda ülkeden yarışmacılar birbirinden değerli eserlerle katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geleneksel sanatların yaşatılması adına düzenledikleri yarışma dolayısıyla çok mutlu olduklarını belirterek, yarışmada dereceye giren eserlerin ödüllendirileceği törene ve eserlerin sergileneceği Konyanüma’ya bütün vatandaşları davet etti. Altay, “Yarışmamıza eserleriyle katkıda bulunan tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Yine çok yoğun bir şekilde çalışan jüri üyelerine teşekkür ediyoruz. Sayın bakanlarımızın da katılacağı yarınki ödül törenine ve 17 Aralık’a kadar Konyanüma’daki sergiye Konyalı hemşehrilerimizi ve o tarihte şehrimizde bulunan bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz” dedi.

Büyükşehir tiyatrosu ilgi görüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan tiyatro oyunları yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz sezon izleyicinin karşısına çıkan ve büyük beğeni toplayan oyunlar yeni sezonda Selçuklu Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun “Asım Bir Varoluş Mücadelesi” adlı oyunu 10-11 Aralık, “Bir Yunus Hikayesi-Kumdan Şehir” oyunu ise, 24-25 Aralık tarihlerinde Selçuklu Kongre Merkezi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.