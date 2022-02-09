Konya okullar tatil mi Valilik açıklaması 10 Şubat! Konya hangi ilçelerde okullar tatil?
Konya Valilik açıklaması okul tatili! Konya’nın pek çok ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bu sebeple 22 ilçede 9 Şubat’ta yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Konya’da 10 Şubat’ta okullar tatil mi?
Konya’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 10 Şubat’ta yüz yüze eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor.
Konya okullar tatil mi Valilik açıklaması 10 Şubat! Konya hangi ilçelerde okullar tatil?
Yoğun kar yağışı sebebiyle Konya’nın 22 ilçesinde 9 Şubat’ta okullar tatil edildi. 9Şubat Çarşamba günü; Selçuklu, Meram, Karatay, Hadim, Akşehir, Seydişehir, Taşkent, Ahırlı, Yalıhöyük, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Bayşehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde yüz yüze eğitime ara verildi.
10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği yönünde ise açıklama yapılmadı.