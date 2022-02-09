  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Konya okullar tatil mi Valilik açıklaması 10 Şubat! Konya hangi ilçelerde okullar tatil?
Eğitim

Konya okullar tatil mi Valilik açıklaması 10 Şubat! Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya Valilik açıklaması okul tatili! Konya’nın pek çok ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Bu sebeple 22 ilçede 9 Şubat’ta yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Konya’da 10 Şubat’ta okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-09 18:23:00 -
Konya okullar tatil mi Valilik açıklaması 10 Şubat! Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Konya’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 10 Şubat’ta yüz yüze eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor.

 Konya okullar tatil mi Valilik açıklaması 10 Şubat! Konya hangi ilçelerde okullar tatil?

Yoğun kar yağışı sebebiyle Konya’nın 22 ilçesinde 9 Şubat’ta okullar tatil edildi. 9Şubat Çarşamba günü; Selçuklu, Meram, Karatay, Hadim, Akşehir, Seydişehir, Taşkent, Ahırlı, Yalıhöyük, Akören, Yunak, Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı, Bayşehir, Derbent, Hüyük, Altınekin, Bozkır, Sarayönü, Çumra, Cihanbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde yüz yüze eğitime ara verildi.

10 Şubat Perşembe günü okulların tatil edilip edilmediği yönünde ise açıklama yapılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay