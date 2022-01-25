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Yaşam Konya mesai saati kaça çekildi 25 Ocak? Konya kamu çalışanları bugün kaça kadar çalışacak?
Yaşam

Konya mesai saati kaça çekildi 25 Ocak? Konya kamu çalışanları bugün kaça kadar çalışacak?

Konya’da kar yağışı devam ediyor. Bu sebeple çalışanlar 25 Ocak Salı günü mesainin saat kaçta sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, Konya’da iş çıkış saati kaç oldu?

Yeniakit Publisher
2022-01-25 15:14:00 -
Konya mesai saati kaça çekildi 25 Ocak? Konya kamu çalışanları bugün kaça kadar çalışacak?

Yurdun büyük bölümü kar yağışının etkisi altında. Konya’da da kar yağışı etkili oluyor. Peki, Konya’da kamu çalışanlarının mesai saatleri ne zaman bitecek?

Konya mesai saati kaça çekildi 25 Ocak? Konya kamu çalışanları bugün kaça kadar çalışacak?

Konya Valiliği, devam eden kar dolayısıyla, saat 15.30'dan itibaren kamu çalışanlarına idari izin verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Kentte devam eden kar yağışının akşam saatlerinde oluşturacağı trafik yoğunluğunu ve riskleri azaltmaya yönelik olarak, izin vermeye yetkili kurum amirlerince, (sürekli verilmesi gerekli hizmetlerde çalışanlar hariç) diğer personele saat 15.30'dan itibaren idari izin verilmesi kararlaştırılmıştır” ifadeleri kullandı.

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