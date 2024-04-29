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Gündem Konya merkezli FETÖ operasyonu
Gündem

Konya merkezli FETÖ operasyonu

Yeniakit Publisher
2024-04-29 11:29:00 -
Konya merkezli FETÖ operasyonu

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 6 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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