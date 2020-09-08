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Yerel Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 4 gözaltı
Yerel

Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 4 gözaltı

FETÖ'nün "mahrem abileri" tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında muvazzafların da olduğu 10 şüpheliden 4'ü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:05:00 -
Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonunda 4 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde, aralarında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeleri tarafından telefonla arandığı iddia edilen muvazzaf subaylar da dahil olmak üzere 10 şüpheliden 4'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda 3'ü aktif, 7'si askeri okuldan ihraç edilen 10 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Konya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 4'ünü yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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