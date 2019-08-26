Konya Meram TOKİ Gödene Mahallesi 804 konut projesi ne durumda?

TOKİ kura sonuçlarına göre, Konya Meram Gödene Mahallesi 804 konut projesinde hak sahibi olanların Konya Meram Gödene’de yer alan TOKİ’nin yaptığı 804 konut sahipleri teslim tarihlerinin ne zaman olacağını araştırıyor. 2+1 ve 3+1 konutların yer aldığı TOKİ Konya Meram Gödene 804 adet konut projesi için başvuru dönemi 30 Kasım 2017’de sona ermişti. Peki Konya Gödene 804 konut teslim tarihi ne zaman? TOKİ konut teslim tarihleri son dakika haberleri.

TOKİ’den Konya Meram Gödene Mahallesi 804 konut projesine ilişkin yapılan açıklamada, “Söz konusu proje için firmanın tasfiye kararı değerlendirilmekte olup, sonuca göre TOKİ tarafından gerekli işlemler yapılacaktır. Teslim programına ilişkin gelişmeleri TOKİ’nin web sitemiz www.toki.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz.” denildi.

Meram Gödene TOKİ projesinde en düşük konut bedeli 112 bin 835 TL, en yüksek konut bedeli ise 180 bin 848 TL olarak belirlendi.Peşinat bedellerinin 11 bin 284 TL ile 45 bin 212 TL arasında değiştiği TOKİ Gödene projesinden 96 ay, 108 ay ve 120 ay vadeyle konut sahibi olunabiliyor. Projedeki konutların kura çekilişi 6 Aralık'ta yapılmıştı.