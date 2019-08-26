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Konya KTO Karatay Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Konya KTO Karatay Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak? KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Anestezi Programı ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı bölümlerinde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. KTO KaratayÜniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? KTO Karatay Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:43
Konya KTO Karatay Üniversitesi akademik personel alım başvurusu

Konya KTO Karatay Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak? KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda İSağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / Anestezi Programı ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü / İlk ve Acil Yardım Programı bölümlerinde görevlendirilmek üzere uzmanlık alanı işletme yönetimi olan doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. KTO KaratayÜniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? KTO Karatay Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

KTO Karatay Üniversitesi aşağıda belirtilen Meslek Yüksekokulu bünyesine Öğretim Görevlisi alacaktır. Başvurular ilanda belirtilen yolla şahsen (KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğüne) veya postayla (KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No:130 Karatay/KONYA) adresine yapılmalıdır. İlanda belirtilen tarihten sonra elimize geçen ve eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Müracaatların Başlama Tarihi : 26.08.2019

Son Müracaat Tarihi : 10.09.2019

Ön Değerlendirme Tarihi : 13.09.2019

Sınav Tarihi : 17.09.2019

Değerlendirme Tarihi : 20.09.2019

KTO Karatay Üniversitesi öğretim görevlise alımı için istenen belgeler

1- Başvuru Dilekçesi (Üniversite Web Sitesinde)

2- Başvuru Formu (Üniversite Web Sitesinde)

3- Özgeçmiş (CV)

4- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti veya Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir.)

5- Bir Adet Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)

6- Onaylı Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi)

7- Onaylı Transkript Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (varsa))

8- ALES Belgesi

9- Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi 

10- Askerlik durumuna ilişkin belge (Erkek Adaylar için)

11- Alanında tecrübe sahibi olduğunu gösterir onaylı çalışma belgesi. (Özel Şartlarda “tecrübe şartı” isteniyorsa)

12- Devam Eden Doktora Öğrenimi Hakkında Öğrenci Belgesi. (E-Devlet belgesi kabul edilmektedir. 

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 19:43
  1. Konya KTO Karatay Üniversitesi akademik personel alım başvurusu
  2. KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alım başvurusu

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