Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, 23 Nisan'da İstiklal Marşı'nı balkonlarda okudu

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, evlerinin balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu.

Konya'da saatin 21.00'e yaklaşmasıyla evlerindeki televizyonları açan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Çocuklarının bayramına ortak olmak için bazı sitelerde balkona çıkan vatandaşların, İstiklal Marşı'nı aynı anda okuyabilmesi için megafondan seslendirme yapıldı.

Başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarca coşkuyla seslendirilen İstiklal Marşı'nın ardından, bazı mahallelerde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, Selçuklu İlkokulunun bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uyarak toplanan yaklaşık 50 kişi, saat 21.00'de İstiklal Marşı'nı okudu.

Evlerinin balkonlarından etkinliğe katılan aileler ise çocuklarıyla ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'na katıldı.

Polis araçlarından da megafon yardımıyla seslendirilen İstiklal Marşı'nın ardından bazı vatandaşlar araçlarıyla küçük konvoylar halinde korna çalarak kutlama yaptı.

- Aksaray

Aksaray'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşlar ve çocuklar evlerinin balkonuna çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Vatandaşlar, kutlama programı kapsamında saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, coşkulu bir şekilde etkinliğe katıldı.

- Karaman

Karaman'da da ellerine Türk bayraklarını alarak evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Bangladeş'ten Karaman'a gelerek karantinada altına alınan 154 kişi, ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan'ı kutladı.

Vatandaşlara ellerinde Türk bayrakları ile yurt personeli ve polisler de eşlik etti.