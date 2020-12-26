Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.

Konya'da kısıtlama kapsamı dışında çalışanların iş yoluna koyulması dışında fırınlar çalışırken, belediye ekipleri de çevre temizlik işlerini sürdürdü. Kentteki Mevlana Meydanı, Alaaddin Caddesi gibi şehrin işlek yerleri boş kaldı. Polis ekipleri, sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklarda devriye görevi yaptı.

- Karaman

Karaman'da işletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlamanın başlamasının ardından sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yapıyor. Saat 10.00'dan sonra vatandaşlara, ihtiyaçlarını alabilmeleri için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kentin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Ordu Bulvarı ve Basın Caddesi sessizliğe büründü. Vatandaşların büyük bir bölümünün de kısıtlamaya uydukları gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kentte 7 uygulama noktasında, araçları ve vatandaşları durdurarak, izin belgelerini kontrol ediyor.

- Aksaray

Aksaray'da kısıtlamayla birlikte 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda sıkı denetim yaptı. Kentte kısıtlamadan muaf tutulan fırın ve market gibi iş yerleri mesailerine devam etti.

Kılıçarslan Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücü eğitmeni E.Y'ye, 3 bin 150 lira ceza uyguladı.