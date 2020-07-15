KONYA (AA) - Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında mevlit programı düzenlendi, şehitlikler ziyaret edildi.

Konya Valiliği'nce Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'nde düzenlenen programda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Programa kurum amirleri, asker, polis, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler kapsamında Konya Askeri Şehitliği de ziyaret edildi. Burada şehitler için dua edildi, mezarlarına karanfil bırakıldı.

- Karaman

Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Karaman Şehit Mezarlığı'ndaki Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Daha sonra Vali Işık, Kalaycı, İşlek, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Karaman Emniyet Müdürü Ayhan Taş, sivil ve askeri erkan, Kazımkarabekir ilçesindeki 15 Temmuz şehidi Muhammet Yalçın'ın ailesini ziyaret etti.

Buradan şehidin ilçede bulunan kabrine gidilerek dua okundu ve mezarına karanfil bırakıldı.

Aktekke Camisi'nde de şehitler için öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif okunarak dua edildi.

- Aksaray

Aksaray'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar düzenlendi.

Aksaray Şehitliğindeki törende Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehitlik anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Aydoğdu ve Dinçer, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.



Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

Daha sonra Vali Aydoğdu ve beraberindekiler Ulu Cami'de düzenlenen mevlit programına katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulan programda şehitler için Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim okutuldu.

Dua edilmesinin ardından program, vatandaşlara ikramlarla sona erdi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar 'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Afyonkarahisar Kocatepe Mezarlığı içinde yer alan Hava Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasının ardından Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve il protokolü tarafından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Şehit aileleri de şehit mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Vali Çiçek ve il protokolü, geçen hafta Sakarya'da şehit olan Uzman Jandarma Onbaşı Fatih Manga'nın kabri başında dua etti.

Törenin ardından aynı mezarlık içinde bulunan polis şehitliği de ziyaret edildi. Burada da şehitlerin mezarlarına protokol üyeleri tarafından karanfil konuldu.