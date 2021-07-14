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Ekonomi Konya İli Karapınar Belediyesi memur alımı yapacak
Ekonomi

Konya İli Karapınar Belediyesi memur alımı yapacak

Konya İli Karapınar Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre memur alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 14:46:00 -
Konya İli Karapınar Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Karapınar Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu "Sınav Giriş Belgesi" adayların adreslerine gönderilecek. Bu belge sınava girişte ibraz edilecek. 

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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