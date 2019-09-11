Konya Gödene TOKİ 804 konutları ne durumda?

Konya Gödene TOKİ 804 konutlarında hak sahibi olanlar TOKİ Gödene 804 evlerinin son durumuna ilişkin bilgi almak istiyor. TOKİ Gödene konutlarına ilişkin açıklama yaptı. Peki Konya Gödene TOKİ 804 konutlarının ihalesi yeniden yapıldı mı? Konya Gödene 804 konut teslim tarihi ne zaman? TOKİ Gödene konutlarında son durum ne?

TOKİ’den Gödene konutlarına ilişkin yapılan açıklamada “Söz konusu proje tasfiye edilmiş olup yeni ihale süreci ile ilgili takibinizi kurumun internet sitesi üzerinden ihale tarihleri kısmından öğrenebilirsiniz.” denildi.

Meram Gödene TOKİ projesinde en düşük konut bedeli 112 bin 835 TL, en yüksek konut bedeli ise 180 bin 848 TL olarak belirlendi.Peşinat bedellerinin 11 bin 284 TL ile 45 bin 212 TL arasında değiştiği TOKİ Gödene projesinden 96 ay, 108 ay ve 120 ay vadeyle konut sahibi olunabiliyor. Projedeki konutların kura çekilişi 6 Aralık'ta yapılmıştı.