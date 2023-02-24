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Gündem Konya depremi Aksaray'ı da salladı! Vatandaşlar sokakta...
Gündem

Konya depremi Aksaray'ı da salladı! Vatandaşlar sokakta...

Konya'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen 4.3 şiddetindeki deprem Aksaray'ı da salladı. Deprem sebebi ile tedirgin olan vatandaşlar, sokaklara kaçtı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 19:17:00 - 2023-02-24 19:28:11

Merkez üssü Konya’nın Ereğli ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Aksaray’da da hissedildi. Özellikle şehir merkezinde daha çok hissedilen depremde vatandaşlar sokaklara çıktı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgide 4,3 büyüklüğünde olan ve yerin yaklaşık 7,03 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremde şu ana kadar Aksaray’da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Sokağa çıkan vatandaşlar depremi hissettiklerini belirterek korktuklarını ve bir süre dışarıda kalacaklarını söyledi.

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