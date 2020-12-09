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Aktüel Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 11:14:52 -
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Solmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Solmaz, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Ramazan Solmaz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 Güzel Adam", haberde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele", sporda ise Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Solmaz, 2020 yılının en önemli olaylarından salgın sürecinin, haber fotoğraflarına da yansıdığını söyledi.

Bu senenin ana temasının, genel anlamda Kovid-19 ve Kovid-19'la ilgili görseller olduğunu belirten Solmaz, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sürecinde gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarımız ve kolluk kuvvetlerimizle ilgili görselleri çok etkileyici buldum. Oy kullanırken de aynı nedenle bu içeriğe sahip fotoğrafları tercih ettim. Bu süreçte emniyet ekipleri de sağlık çalışanları da üzerlerine düşen görevleri fazlasıyla yerine getirdi. Bu arada daha az görünür olsalar da basın mensuplarımız da bu süreçte önemli görevler üstlendi. Basın mensuplarımızı da bu yılın kahramanları arasında görüyoruz. Bu anlamda, oyladığımız fotoğrafların çekilmesinde emeği olan arkadaşlarımızın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansına da büyük emeklerle hazırlanmış bu oylama ve hem ülke içinde hem de tüm dünyada yaşananların vatandaşa birebir yazılı ve görsel olarak aktarılmasında gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkürlerimi iletiyorum."

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