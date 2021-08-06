Konya canisinin ifadesi, fitneci güruhun provokasyonunu açığa çıkardı

Geçtiğimiz hafta Konya’da Kürt kökenli 7 vatandaşın öldürülmesi sonrası, başını HDP, CHP, TTB ve sol medyanın çektiği güruh, katliamın Kürtlere yönelik ırkçı bir saldırı olduğu iftirasını atmıştı. Cani Mehmet Altun ise ifadesinde, olayın aileler arası husumetten kaynaklandığını itiraf etti.

Konya’nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin silahla öldürülmesine ilişkin yakalanan katil zanlısı Mehmet Altun’un emniyetteki sorgusunda, “Kendimi “belediye memuru” olarak tanıtınca aile bahçede toplandı. Maskemi (cerrahi maske) çıkarınca beni tanıdılar ancak silahı görünce bir şey yapamadılar” dedi.

Şikayetten vazgeçmediler, hepsini vurdum!

Aileler arasında eskiye dayanan husumet bulunduğunu belirten katil zanlısı, “Dedeoğulları ailesinden mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin tutuklandığı kavga nedeniyle bulundukları şikayetten vazgeçmelerini istedim, tartışma çıktı. Aile üyeleri üzerime yürüyünce cinayetleri işledim” şeklinde ifade verdi.

HDP ve TTB iftira atmıştı

Konya’daki katliam sonrası acil toplanan HDP, olayın Kürtlere yönelik provokatif bir saldırı olduğunu iddia etmiş, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, “7 kişilik bir aile sadece Kürt oldukları için hunharca, vahşice katledildi” diyerek iktidarı istifaya çağırmıştı.

Türk Tabipler Birliği de, “Irkçı saldırıyı kınıyoruz” paylaşımı ile fitneye çanak tutmuştu.



